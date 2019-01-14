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Cezayir petrol üretimini günlük 25 bin varil düşürdü

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin kararı çerçevesinde petrol üretimini günlük yaklaşık 25 bin varil azalttı.Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach Yönetim...

Cezayir petrol üretimini günlük 25 bin varil düşürdü
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CEZAYİR (AA) - Cezayir, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin kararı çerçevesinde petrol üretimini günlük yaklaşık 25 bin varil azalttı.

Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Mekmuş, ülkenin güneydoğusundaki petrol zengini Hasi Mesud bölgesinde yaptığı açıklamada, Cezayir'in bu yıl başından itibaren günlük petrol üretimini 24 ila 25 bin varil kıstığını söyledi.

Mekmuş, OPEC ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında yapılan bu kesintinin ardından Cezayir'in günlük petrol üretiminin 1,06 milyon ila 1,07 milyon arasında değiştiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan OPEC ve üretici ülkeler, 7 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan toplantıda, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere petrol üretiminde günlük toplam 1,2 milyon varil kesintiye gideceklerini açıklamıştı.

OPEC ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Suudi Arabistan'ın günlük 500 bin varil, Rusya'nın 228 bin varil, Irak'ın da 139 bin varil kesinti yapacağı bildirilmişti.


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