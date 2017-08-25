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Cezayir yardım konvoyunun Gazze'ye girişi için Mısır'a çağrı

- Filistin'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Cezayir'den Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoya Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısı yaptı

Cezayir yardım konvoyunun Gazze'ye girişi için Mısır'a çağrı

GAZZE (AA) - Filistin'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Cezayir'den Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoya Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'a gelen insani yardım konvoyunun Gazze tarafına geçmesine engel olunduğu belirtilerek, söz konusu tutumun "Mısır'ın Filistin konusunda tarih boyunca takındığı tavırla çeliştiği ve ablukanın şiddetini artırdığı" ifade edildi.

Konvoyun, daha önce geçiş izni aldığı ve taşıdığı yardımların içeriğinin yer aldığı listeyi Mısır'ın Cezayir Büyükelçiliğine ulaştırdığı hatırlatılan açıklamada, Mısır makamlarının, mutabık kalınanlar dışında bazı malzemelerin de konvoyun yükü arasında bulunduğunu öne sürerek Gazze'ye geçişine izin vermediği aktarıldı.

Açıklamada, konvoyun 5 milyon dolar değerinde ilaç ve kanser hastaları için gerekli tıbbi malzeme taşıyan 14 araçtan oluştuğu bildirildi.

Cezayir Müslüman Alimler Birliğine bağlı Yardım Komitesinin Başkanı Yahya Sari, konvoyun 15 Ağustos'ta Cezayir'den ayrıldığını açıklamıştı. Sari konuşmasında konvoyun Gazze'ye ulaşması için gereken kolaylığın sağlanacağı yönünde de Mısır makamlarından onay aldıklarını bildirmişti. Ancak 18 Ağustos cuma günü açıklama yapan Filistin'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, Mısır'ın konvoya Gazze'ye giriş izni vermediğini belirtmişti.


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Abdulfettah Es-SisiCezayirFilistinGazze
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