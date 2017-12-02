Cezayir'de 8. Uluslararası Film Festivali başladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 8. Uluslararası Film Festivali'nin açılış etkinliği yapıldı.

Kültür Bakanı İzzeddin Meyhubi'nin yanı sıra bazı siyasiler, diplomat ve sanatseverlerin katıldığı açılışta İsviçreli yönetmen Nicolas Vadimov'a ait bir belgesel gösterildi.

Kültür Bakanlığınca düzenlenen, 14 ülkeden 17 filmin yer aldığı festival gelecek hafta cuma gününe kadar devam edecek.

Ülkede 2009 yılından bu yana organize edilen festivalde bu sene "en iyi uzun metrajlı film, en iyi belgesel, özel jüri ve seyirci ödülleri" sahiplerini bulacak.