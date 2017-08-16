Cezayir'de başbakanlık devir teslim töreni

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından başbakan olarak atanan Ahmed Uyahya, görevi eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'dan teslim aldı.

Cezayir resmi haber ajansının haberinde, Uyahya'nın, bugün hükümet sarayında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi selefi Tebbun'dan teslim alarak resmen göreve başladığı belirtildi.

Uyahya başkanlığındaki yeni kabinenin gelecek günlerde netleşmesi bekleniyor.

Dün Cumhurbaşkanı Buteflika tarafından başbakan olarak atanan Uyahya, daha önce de 3 kere başbakanlık görevini üstlenmişti. İlk kez 31 Aralık 1995-23 Aralık 1998 yılları arasında başbakanlık yapan Uyahya, Mayıs 2003-Mayıs 2006 yılları arasında ikinci kez, 23 Haziran 2008-3 Eylül 2012 yılları arasında da üçüncü defa aynı göreve getirilmişti.