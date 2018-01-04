Cezayir'de doktorlar grevde

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle bir haftadır grev yapan doktorlar, polisin dünkü barışçıl gösterilere sert müdahalesine tepki olarak "hastanelerin acil servislerinde de iş bıraktıklarını, nöbet tutmayacaklarını ve hiçbir şekilde hizmet vermeyeceklerini" duyurdu.

Cezayir Tabipler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün başkent Cezayir'de düzenlemek istedikleri gösteriye polisin sert müdahale etmesine tepki olarak "doktorların acil servislerde de iş bıraktığı, nöbet tutmayacağı ve en ufak bir hizmet vermeyeceği" belirtildi.

Halk Sağlığı Sendikası da yaptığı yazılı açıklamayla polisin söz konusu gösterilere müdahalesini kınayarak "doktorların sorunlarına çözüm bulunması konusunda yetkililerin bir an önce harekete geçmesini" istedi.

Ülkedeki İslami eğilimli en büyük parti "Barış Toplumu Hareketi" ise barışçıl gösterilerin hedef alınmasını "ihlal" olarak nitelendirerek yaşananları "büyük bir şaşkınlıkla" takip ettiklerini belirtti.

Barış Toplumu Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada "Hükümetin güç kullanması, izlediği yanlış siyasetin doğurduğu ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden gelemediğinin bir delilidir." denildi.

Polisin dün, başkentteki Mustafa Paşa Hastanesi önünde toplanan doktorların gösterisine müdahale etmesinin ardından çıkan arbedede bazı eylemciler yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, çalışma şartlarının düzeltilmesi için bir hafta önce grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cezayir yönetimi, başkentte çıkan olayların kaosa dönüştüğü 2011 yılından bu yana kentte gösteri düzenlenmesine izin vermiyor.