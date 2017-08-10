Cezayir'de helikopter düştü: 4 ölü

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de bir helikopterin düşmesi sonucu biri pilot 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, "Tassili Airlines" şirketine ait ABD yapımı Bell 206 tipi helikopter ülkenin batısındaki Ed-Dekakine bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Olayda biri pilot 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ed-Duveyre ile Zeralide bölgeleri arasındaki demir yolunun fotoğrafını çekmek ve haritasını çizmek amacıyla havalandığı belirtilen helikopterde, pilotun yanı sıra 2 fotoğrafçı ile bir de Demir Yolları Yatırım ve Araştırma Ajansı çalışanı harita uzmanının bulunduğu kaydedildi.