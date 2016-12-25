Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Cezayir'deki İslami partilerin birleşme önerisi

- Ülkenin en büyük İslami eğilimli partisi Barış Toplumu Hareketi, parlamento seçimlerine İslami partilerin ortak bir listeyle girmesi fikrini reddetti

Cezayir'deki İslami partilerin birleşme önerisi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, 2017 ilkbaharında yapılması planlanan parlamento seçimlerine İslami partilerin ortak bir listeyle girmesi fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.

Barış Toplumu Hareketi lideri Abdurrezzak Mukri, partisinin sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumun ve önümüzdeki seçimlerin tam birleşmeyi gerektiren bir fırsat anlamına gelmediğini ifade ederek, parlamento seçimlerine, partisinin ortak bir listeyle girmeyi kabul etmediğini belirtti.

Ülkedeki tüm İslami akımların tek bir çatı altında toplanmasının "korkunç" bir şey olacağını vurgulayan Mukri, bu durumda içeriden ve dışarıdan onlara karşı koalisyon oluşturulması ve yollarının kesilmesi için gerekçe verilmiş olacağını söyledi.

Mukri ayrıca iller bazında yapılacak yerel ittifaklara kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Cezayir'de Adalet ve Kalkınma Cephesi ile Nahda Hareketi, geçen çarşamba günü birleşme kararı alarak stratejik ittifak anlaşması imzalamıştı. Parti liderleri, ülkedeki İslami akımların, gelecek nisan ayında yapılması beklenen genel seçimlere, ortak bir listeyle girmesi çağrısında bulunmuştu.

Cezayir'deki İslami akımlar arasında, Barış Toplumu Hareketi, Adalet ve Kalkınma Cephesi, Nahda Hareketi, Islah Hareketi ve Değişim Cephesi partileri yer alıyor.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Barış Toplumu HareketiCezayirNisanSeçim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.