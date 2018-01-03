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Cezayir'den 900 ürüne ithalat yasağı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, yaklaşık 900 ürünün ithalatına "geçici" olarak yasak getirildi.Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Genel Bütçe Kanunu uygulamaları çerçevesinde mevcut yıl içerisinde...

Cezayir'den 900 ürüne ithalat yasağı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, yaklaşık 900 ürünün ithalatına "geçici" olarak yasak getirildi.

Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Genel Bütçe Kanunu uygulamaları çerçevesinde mevcut yıl içerisinde yaklaşık 900 ürünün ithalatının yapılmasının, "geçici" olarak yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, tüketim amaçlı 45 grup ürünün ithalatının bir süreliğine askıya alındığı listede, peynir, yoğurt, süt, taze ve kuru meyve, et (bir kısmı), hasat makineleri, musluk, tel, kablo, traktör, sandalye, mobilya, avize ve bazı cep telefonlarının yer aldığı belirtildi.

Cezayir Ticaret Bakanı Muhammed bin Muradi, geçen ay yaptığı açıklamada, 2018 yılında yaklaşık 900 ürünün ithalatının "yerel sanayinin korunması" amacıyla yasaklanacağını duyurmuştu.

Ekonomisinin yüzde 97'si petrol gelirlerine dayanan Cezayir, 2014 yılında dünya piyasasında akaryakıt fiyatlarının düşmesi sonucu büyük bir mali kriz yaşıyor.


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CezayirIthalat Yasağı
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