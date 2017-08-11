Cezayir'in ithalatta bankacılık kanalını kapatması

ADANA (AA) - Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yamanyılmaz, Cezayir'in ithalatta bankacılık kanallarını kapatması kararının gıda sektörü başta olmak üzere tüm ihracatçıları olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından olan Cezayir'in, gıdadan plastiğe 24 ürün kaleminde ithalatın bankacılık kanalıyla yapılmasını yasakladığını hatırlattı.

Cezayir'in aldığı karardan bir an önce vazgeçmesini temenni eden Yamanyılmaz, "Dış ticareti zora sokan böyle bir karar, gıda sektörümüz başta olmak üzere tüm ihracatçı sektörleri olumsuz etkileyecektir. Cezayir’in de faydasına olmayacak bu karardan bir an önce vazgeçilmesi en büyük temennimizdir. Cezayir, küresel ticareti düzenlemeye yönelik Dünya Ticaret Örgütü kararlarıyla belirlenen kurallara da aykırı olarak karar almıştır." ifadesini kullandı.