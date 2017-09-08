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Cezayirli milletvekilinin telefonu ve saati Paris'te gasbedildi

PARİS (AA) - Fransa'da bulunan Cezayirli Milletvekili Fathallah Chabni'nin, Paris'te gaspçıların saldırısına uğradığı bildirildi.Cezayir merkezli ALG24 kanalının haberinde, Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi Milletvekili Chabni'nin cep...

Cezayirli milletvekilinin telefonu ve saati Paris'te gasbedildi

PARİS (AA) - Fransa'da bulunan Cezayirli Milletvekili Fathallah Chabni'nin, Paris'te gaspçıların saldırısına uğradığı bildirildi.

Cezayir merkezli ALG24 kanalının haberinde, Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi Milletvekili Chabni'nin cep telefonu ve saatinin ziyaret için geldiği başkent Paris'te gasbedildiği belirtildi.

Chabni'nin, başkentin 9'uncu bölgesinde, Kuzey Garı'na yakın sokakta gece yarısına doğru telefonda konuştuğu sırada iki kişinin saldırısına uğradığı kaydedilen haberde, yere yatırılan milletvekilinin telefonu ve saatinin gasbedildiği ifade edildi.

Haberde, yakınlarını ziyaret etmek üzere Cezayir'den Fransa'ya gelen Chabni'nin saldırıda yaralandığı ve Lariboisiere Hastanesindeki tedavisinin ardından saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Le Parisien gazetesi de Cezayirli milletvekilinin şiddetli şekilde yere düştüğünü ve kanlar içinde kaldığını yazdı.

Paris'te önceki gün, eski Bakan ve Senatör Jean-Michel Place'nin sokakta gasp girişimine uğradığı ve boğuşma sırasında dişinin kırıldığı duyurulmuştu. Place, daha sonra siyasete veda ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Chabni FathallahFransaGaspParis
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