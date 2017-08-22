Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Charlottesville Belediye Meclisinden yeni "heykel" kararı

- Irkçı gösterilere sahne olan Charlottesville'de belediye meclisi, olaylar sırasında yaşamını yitiren ırkçılık karşıtı Heyer'in anısına konfederasyon generallerine ait heykellerin siyah kumaşla örtülmesine karar verdi

Charlottesville Belediye Meclisinden yeni

CHARLOTTESVILLE (AA) - ABD'nin bir süre önce ırkçı gösterilere sahne olan Virginia eyaletinde, konfederasyon generalleri Robert E. Lee ve Thomas "Stonewall" Jackson'ın heykellerinin üzerine siyah kumaş örtülmesi kararlaştırıldı.

Daily Progress'in haberine göre, Charlottesville Belediye Meclisi, ırkçı gösteriler sırasında, ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu yaşamını yitiren Heather Heyer'in tutulan yasını temsilen, heykellerin siyah kumaşla kaplanmasını oy birliğiyle kabul etti.

Karara tepki gösteren bazı kişiler, belediye meclis üyelerinin istifasını istedi.

Kentteki polis sözcüsü, üç kişinin huzuru bozan davranışları dolayısıyla gözaltına alındığını, daha sonra serbest bırakılan bu kişiler hakkındaki suçlamanın, adli makamlarca ele alınacağını açıkladı.

Charlottesville'deki ırkçı gösteriler, belediye meclisinin Robert E. Lee'nin heykelini kaldırma kararı üzerine düzenlenmişti.

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında Heather Heyer yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Olay, ülke genelinde beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve neo-Nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Belediye MeclisiCharlottesvilleSiyah KumaşVirginia Eyaleti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5