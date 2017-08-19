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Charlottesville, Virginia'dan "heykeller"i kaldırmak için yetki istedi

- ABD'nin Charlottesville kenti belediye başkanı Signer, bağlı olduğu Virginia eyaletinden "konfederasyon" heykellerini kaldırmak için yetki talep etti

Charlottesville, Virginia'dan

NEW YORK (AA) - ABD'nin Charlottesville kenti Belediye Başkanı Mike Signer, Virginia eyalet meclisi üyelerine, "konfederasyon" heykelinin kaldırılması konusunda belediyeye yetki verilmesi için acil toplantı çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Signer, bağlı olduğu Virginia eyaletinin yasama organına yaptığı çağrıda, "yerel yönetimlere 'konfederasyon' anıtlarının kaderlerini kararlaştırma" ve şehrin şiddetle karşı karşıya kalmasının ardından "bazı silah yasalarını askıya alma" konusunda yetkili kılacak yeni yasalar hazırlanması için özel bir oturum düzenlenmesini istedi.

Demokrat Partili Belediye Başkanı Signer, yaptığı yazılı açıklamasında, anıtların müzelere, mezarlık alanlarına ya da başka yere kaldırılması konusunda bir karar verilmesini talep etti. Signer, söz konusu anıtların "Charlottesville'in şehir merkezindeki alışveriş merkezi gibi paylaşılan şehir alanlarında artık topluma mal edilemeyecekleri açık." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra eylemlerini artıran aşırı sağcı ırkçı grupların, üniversite kenti Charlottesville'deki Konfederasyon heykelini bahane ederek düzenledikleri en son protesto eyleminin ardından yaşanan şiddet olaylarında 1 kişi yaşamını yitirmişti. Aynı saatlerde Virginia eyaletine ait bir polis helikopterinin kaza yapması sonucunda da 2 polisin öldüğü açıklanmıştı.

Irkçı sağcı grupların eylemine karşı düzenlenen protesto eyleminde, kalabalığın üzerine aracını süren 20 yaşındaki Ohio'lu James Alex Fields, 32 yaşındaki Heather Heyer'in ölümüne neden olmuştu. Olay, ülke genelinde Konfederasyon heykelleriyle birlikte Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve neonazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı. Fields, "2. dereceden cinayet"le suçlanarak tutuklanmıştı.

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CharlottesvilleKonfederasyonVirginia
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