Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Chicago'da Kaepernick'e destek eylemi

- Irkçılığa karşı çıktığı gerekçesiyle işsiz bırakılan San Francisco 49ers'in eski oyuncusu Kaepernick'e destek gösterisi düzenlendi

Chicago'da Kaepernick'e destek eylemi

CHICAGO (AA) - ABD'de ulusal marş sırasında ayağa kalkmak yerine diz çöktüğü için tepki çeken ve takım bulamayan San Francisco 49ers'in eski oyuncusu Colin Kaepernick'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Soldier Field Stadyumu'nda oynanan Chicago Bear-Atlanta Falcons maçı öncesi gerçekleşen gösteriye, yaklaşık 250 kişi katıldı. Stadyum çevresinde polisin yoğun önlemleri altında gerçekleşen gösteride, Amerikan Futbolu Ulusal Ligi (NFL), ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı sloganlar atıldı.

"NFL'ye boykot", "Siyahların da hayatı önemlidir" ve "Irkçılığa son" yazılı dövizlerin açıldığı gösteride, "Adalet yoksa barış da yok" ve "Colin Kaepernick benim için savaştı" şeklinde sloganlar atıldı.

Farklı grupları temsil eden göstericiler, yaptıkları konuşmalarda San Francisco 49ers'in eski oyuncusu Kaepernick'e desteklerini ve ırkçılığa karşı olan tepkilerini dile getirdi.

Kaepernick'in işsiz kalmasının ardından ülke geneline yayılan tepkilere rapçi 50 Cent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim destek veriyor.

Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, polis şiddetine ve ırksal ayrımcılığa karşı maçtan önce söylenen Amerikan milli marşında ayağa kalkmak yerine diz çökmüş ve Kaepernick, sezon bittikten sonra San Francisco 49ers'teki kontratından çekilip kulüp aramaya başlamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ChicagoColin KaepernickEylemGösteriPROTESTO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5