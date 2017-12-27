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Chicagolulara 'dondurucu soğuk' uyarısı

Son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı ABD'nin Chicago kentindeki insanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı.

Chicagolulara 'dondurucu soğuk' uyarısı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde sıfırın altında 20 dereceye ulaşan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.

Noel öncesi yoğun kar yağışının yaşandığı Illinois eyaletine bağlı Chicago'da hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle kentin birçok noktasında "ısınma merkezleri" faaliyete geçirilirken, son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı kentteki insanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı. Yetkililer, Chicagolulara 30 dakikadan fazla dışarıda kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, Michigan Gölü'nde kısmi donmalar meydana getirdi. Göl üzerinde oluşan hareketli soğuk hava katmanı da ilginç görüntüler oluşturdu.,

Muhabir: Bilgin S. Şaşmaz

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ABDChicagoDünyaSoğuk Hava
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