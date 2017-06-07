Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe Spor Toto 3. Lig
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
İSO 500'e 69 yeni şirket girdi
İSO 500'e 69 yeni şirket...
Yeni ürünlerini tanıttı
Yeni ürünlerini tanıttı

Chicago’nun cinayet istatistikleri

- 2017 yılında toplam 250 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü Chicago'da, ortalama her 2,3 saatte bir kişi silahla vuruluyor

Chicago’nun cinayet istatistikleri

CHICAGO (AA) - ABD’nin “suç başkenti” olarak nitelendirilen Chicago kentinde yaklaşık her 2,3 saatte bir kişi silahlı saldırıya uğrarken her 14 saatte bir kişi ise bu saldırılarda öldürülüyor.

Kentteki şiddet olayları alınan tüm tedbirlere rağmen ülke ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. Chicago’daki suç istatistiklerini yayınlayan “heyjackass.com” sitesindeki verilere göre, 5 Haziran tarihine kadar 2017 yılında toplam bin 435 kişi silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırıya uğrayanlardan 250’si hayatını kaybederken, bin 185 kişi de yaralandı. Aynı dönemde kentte 14 kişi de ateşli silah kullanılmadan öldürüldü. Öldürülenlerin 240’ının erkek, 24’ünün ise kadın olduğu belirlendi.

Polis raporlarına dayanan veriler; kentte ortalama her 2,3 saatte bir kişi silahlı saldırıya uğradığını, her 14 saatte de bir kişi ateşli silahla öldürüldüğünü ortaya koydu.

Chicago’da 2017 yılının 1 Ocak-5 Haziran döneminde polisin müdahale ettiği olaylarda 6 kişi öldürüldü, 6 kişi de yaralandı.

Chicago’da geçen sene de toplam 4 bin 379 kişi silahlı saldırıya uğramış, bunlardan 717’si hayatını kaybetmiş, 3 bin 662’si de yaralanmıştı. Ayrıca kentte 2016 yılında toplam 86 kişi de ateşli silah kullanılmadan öldürülmüştü.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Chicago
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5