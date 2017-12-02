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Chicago’nun en "parlak" şovu

- Lincoln Park Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 2,5 milyon ampul kullanılarak hazırlanan ışık şovu ziyaretçi akınına uğruyor

Chicago’nun en

CHICAGO (AA) - ABD’nin Chicago kentinde bu yıl 23’üncüsü başlayan "Hayvanat Bahçesi Işıkları" adlı geleneksel şov yoğun ilgi görüyor.

"Chicago’nun Harikalar Diyarı" olarak adlandırılan Lincoln Park Hayvanat Bahçesi'ndeki şov, farklı tür, şekil ve kabiliyetteki yaklaşık 2,5 milyon ampulün birbirinden ilginç şekillerde düzenlenmesinden oluşuyor.

Açıldığı günden itibaren her yaştan binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şov kapsamında buzdan heykel yapımı, lunapark oyuncakları, müzikli ışık gösterileri, ışık labirenti ve Noel Baba programları da yer alıyor.

Hava karardıktan sonra başlayan şov sayesinde ziyaretçiler parktaki hayvanları akşam da görme imkanı buluyor.

Chicago’nun en popüler kış etkinliklerinden birisi olan şov, 7 Ocak tarihine kadar devam edecek.

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Chicagoışık şovuLincoln Parkı Hayvanat Bahçesi
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