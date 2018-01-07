CHP Antalya İl Başkanlığına Ahmet Kumbul seçildi

ANTALYA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığına Ahmet Kumbul seçildi.

CHP Antalya 36’ıncı İl Olağan Kongresi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı. CHP Antalya Teşkilatında mevcut il başkanı Mustafa Erdem, CHP Muratpaşa eski İlçe Başkanı Ahmet Kumbul, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer il başkanlığı için yarıştı.

Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Seçime geçilmeden önce bir konuşma yapan İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP’nin 1919 ruhunu 2019 taşıyacağını söyledi. Erdem, referandum sürecinde Antalya’da partisinin başarı gösterdiğine dikkat çekerek, "Görevimiz boyunca hiç kimseyi ötekileştirmedik. Tek hedefimiz 2019’da ülkeyi tekrar kendi ayarlarına döndürmek oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne CHP bayrağını yeniden dikeceğiz. Size söz veriyorum, il başkanlığı görevimi divandan alıp divana bırakacağım. Hiç kimseyle makam ve mevki pazarlığı yapmadım ve yapmayacağım." diye konuştu.



Adaylardan eski Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul'da yaptığı konuşmada, sandıktan kim çıkarsa çıksın iktidar olmak için el ele vereceklerini bildirdi. Kumbul, şunları kaydetti:

"Bugün sandıktan kim çıkarsa çıksın biz kazanacağız. Yarın el ele iktidarda olmak için mücadeleye devam edeceğiz. Muratpaşa’daki çalışmalarıyla neler yapabileceğimizi gösterdik. Her geçen oyları bir adım daha ileri taşıdık. 40 yaşımın verdiği çalışma azmi, enerjim ve tecrübem ile CHP Antalya İl Başkan Adayı olarak karşınızdayım. Nasıl 2015 yılında Muratpaşa için başarı sağladıysam, Antalya’da da o başarı sağlayacağım. Söz veriyorum kentimizdeki 2019’daki hem yerel hem genel seçimleri kazanacağız."



Adaylardan Vahap Tuncer kongrenin sadece il başkanının seçileceği bir kongre olmaması gerektiğini belirterek, ülke sorunlarının tartışıldığı ve halkla bütünleşen bir kongre olmasını istedi.

Daha sonra seçimlere geçildi. 628 delegenin 10 sandıkta oy kullandığı seçimde 306 oy alan Ahmet Kumbul, CHP’nin yeni il başkanı oldu. Mustafa Erdem 212 oy alırken, Vahap Tuncer de 110 oy aldı.