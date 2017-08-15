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CHP Antalya Milletvekili Akaydın hakkında soruşturma

CHP Antalya Milletvekili Akaydın hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP Antalya Milletvekili Akaydın hakkında soruşturma

ANTALYA (AA) - CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Milletvekili Akaydın'ın 3 Ağustos 2017 tarihinde "15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur. Ben TV'den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür." şeklindeki açıklamaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

Solmaz, yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 Nolu Genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemlerinin yürütüldüğünü kaydetti.

Ramazan Solmaz, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceğini kaydetti.

Muhabir: Sinan Özmüş

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