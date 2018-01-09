CHP Aydın İl Kongresine iptal talebi

AYDIN (AA) - CHP Aydın İl Kongresindeki seçimde sandığa atılan listede yazım yanlışları olduğunu savunan bir grup partili, kongrenin iptali için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Farklı ilçelerden yaklaşık 30 partilinin bulunduğu grup, Atatürk Spor Salonu'nda geçen pazar yapılan İl Kongresine itiraz için İl Seçim Kuruluna gitti.

Ali Çankır'ın başkan seçildiği oylamada, listede yazım yanlışlarının olduğunu öne süren partililer, seçimin iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Grup adına açıklama yapan Şule Akalın, oylama sırasında sandığa atılan listede geçen "CHP Efeler İl Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çankır" ifadesinin yanlış olduğunu, "Efeler ilçe" değil, "Aydın il" kongresinin yapıldığını söyledi.

Listede ciddiyetsizlik olduğunu öne süren Akalın, "Listede 'Efeler İl Yönetim Kurulu Başkan Adayı' denmiş. Biz pazar günü yapılan seçimde Efeler ilçe başkanımızı seçmedik. Biz CHP Aydın İl Başkanını seçtik." dedi.

Listelerde kelime hatalarının da bulunduğunu ayrıca kadın ve gençlik kotalarına da uyulmadığını öne süren Akalın, "Biz bu seçimlerin iptal edilmesinden yanayız. Toplu olarak geldik. İtiraz dilekçelerimizi verdik." ifadesini kullandı.

Geçen hafta yapılan CHP Aydın İl Kongresinde Ali Çankır, tek listeyle gidilen seçimde 328 oy alarak il başkanı seçilmişti.