CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger:

TRABZON (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, 2018'de barışın hakim olmasını temenni etti.

Aksünger, CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameye değinerek, "Meclisin kapadığı gün KHK getiriyorlar. 10 günlük tatile girdiğinde, bu Meclisin itibarını yerle bir etmeyle alakalı bir konudur. Millet temsilini yok saymayla alakalı bir konudur." ifadelerini kullandı.

FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Aksünger, "Dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir şeyi kullandı diye bir adamı suçlu ilan edemiyorsun" dedi.

Aksünger, "Mesele ne yazdığını görmen lazım. Sadece 'Selamun aleyküm mü' diyor, yoksa 'Gel bak gidelim yargıyı ele geçirelim, gidelim şu müsteşarlık da şunu yapalım, şu ihaleyi yapalım, buna tezgah kuralım mı' diyor. Bu yok." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulunan Aksünger, "Bu 11 bin 480 kişi kimse çıkar bunların hepsini İçişleri Bakanlığı sitesinde yayınla." dedi.

- "Türkiye'nin zarara uğratıldı"

Rıza Sarraf davasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Aksünger, "2014'ten beri takip ettiğim dava, bu ülkenin yüz karasıdır." ifadesini kullandı.

Aksünger, Türkiye'nin zarara uğratıldığını savunarak, Sarraf davasının geçmişiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarraf davasının, 2007'de yılında eroin işiyle başladığını ileri süren Aksünger, bunların emniyetin belgeleri olduğunu kaydetti.

Aksünger, Türkiye'ye bir ceza kesileceğinin söylendiğini de iddia ederek, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğini de öne sürdü.

Yeni yılın iyi geçmesi temennisinde bulunan Aksünger, "2018'in dramatik şeylere sahne olmamasını, barışın gerçekten hakim olmasını temenni ediyorum. Ülkemizde barış istiyoruz." diye konuştu.