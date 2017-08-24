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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

- "Türkiye'de çok önemli sorunlar var. Bunların temelini de adalet sorunu teşkil ediyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Türkiye'de çok önemli sorunlar var. Bunların temelini de adalet sorunu teşkil ediyor." dedi.

Bingöl, Denizli'de Bekilli Belediyesince düzenlenen 16. Kültür-Sanat ve Şarap Festivali'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Kurultayı'nın hazırlıklarını tamamladıklarını, 8 başlıklı ana oturum ve 76'nın üzerinde çalıştay düzenleyeceklerini belirtti.

Adalet arayışını siyasi bir parti adıyla ve siyasi kazanım amacıyla yapmadıklarını ifade eden Bingöl, şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok önemli sorunlar var. Bunların temelinde adalet sorunu teşkil ediyor. Toplumun her kesiminin ciddi bir haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe uğradığını her geçen gün daha net bir şekilde görmekteyiz. Adalet yürüyüşü bu adaletsizliklere ve hukuksuzluklara uğrayanların kendi içlerine kapandıklarını, çaresizlik içerisinde bu sorunlarını paylaşamadıkları, aşamadıklarını gördük."

Yürüyüşün bir fırsat olduğunu ve milyonlara cesaret verdiğini söyleyen Bingöl, bıkmadan, usanmadan dağlarda, taşlarda ve yollarda adalet aramaya devam edeceklerini aktardı.

Bingöl, arayışlarını Türkiye'nin birliğini, kardeşliğini ve barışı tesis edinceye kadar sürdüreceklerini bildirdi.

- Atlet tartışması

Bingöl, bir gazetecinin sorusu üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun karavanda çekilen atletli fotoğrafına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herhalde Türkiye'nin tek atlet sorunu var. Türkiye'de çok ciddi işsizlik var. Türkiye'de genç işsizlik yüzde 20'nin üzerinde. Ekonomi parametrelerinin hepsi bozulmuş. Çok ciddi sorunlar varken gündemi değiştirerek vatandaşların gözünden asıl sorunlarını bir yana bırakmak adına böyle sığ tartışmaların içine yerleştirilmeye çalışılıyor. Vatandaşın atletiyle meşgul olmak, vatandaşın atletini hor görmek. Gün gelir o hor görülen vatandaş gereken cevabı verir. "

Festivale katılan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ise uygulanan tarım politikaları nedeniyle çiftçinin yok olma sürecine girdiğini öne sürerek "Esnafı ve işçinin durumu ortada ve yeni memur maaşlarına yapılan zamla ekonominin ne durumda olduğunu gördük. Buna rağmen bu festivalleri yaşatmak geleceğe taşımak belediyelerin görevidir." dedi.

- Festival etkinlikleri

Bekilli Belediyesince düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kadın Mehteran Takımı'nın eşliğinde Adalet Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından halk oyunu gösterisini izledi.

Festival kapsamında yerel sanatçılar konser verdi.

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