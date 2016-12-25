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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

- "(KOSGEB aracılığıyla verilen sıfır faizli kredi) Süreç esnafı kuyruklara düşürmeyecek şekilde planlanmalıydı. Bu tablo esnaf ve KOBİ'lerin içinde bulunduğu krizin kanıtı. Kontenjan arttırılarak, gerçekten iş yapan, üretim yapacaklara bu destek verilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla esnafa 50 bin TL sıfır faizli kredi verilmesi sürecinin "esnafı kuyruklara düşürmeyecek şekilde planlanması" gerektiğini belirterek, "Kontenjan arttırılarak, gerçekten iş yapan, üretim yapacaklara bu destek verilmeli" ifadesini kullandı.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Budak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

KOSGEB aracılığıyla verilen "sıfır faizli 50 bin TL"lik kredi için esnafın uzun başvuru kuyrukları oluşturduğunu, başvuru süresinin kısa tutulduğunu öne süren Budak, KOSGEB'in internet sayfasının da düzenli hizmet veremediğini bildirdi.

Esnafın ve işletme sahiplerinin bu nedenle saatlerce il müdürlükleri önünde beklemek zorunda bırakıldığını savunan Budak, şöyle devam etti:

"Süreç, esnafı kuyruklara düşürmeyecek şekilde planlanmalıydı. Bu tablo esnaf ve KOBİ'lerin içinde bulunduğu krizin kanıtı. Kontenjan arttırılarak, gerçekten iş yapan, üretim yapacaklara bu destek verilmeli."

15 bin kişi olarak açıklanan kontenjana rağmen toplam başvurunun 300 bini geçtiğinin bildirildiğini aktaran Budak, "Kredilerin yılbaşından önce verileceği belirtiliyor. Bu kadar kısa sürede nasıl inceleme yapılacak? Ayrıca başvuru sayısının yüksekliği, esnaf ve KOBİ'lerin finansman ihtiyacının da bir göstergesi niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.

Budak, kredi almaya hak kazananların nasıl belirleneceğini de önergede sorarak, şunları kaydetti:

"Kredi değerlendirme ve tahsis öncelikleri nedir? Değerlendirme ölçütleri ve koşullar, başvuru öncesinde açıklanmış mıdır? Sicil sorunu nedeniyle kredi alamayan esnaf sayısı nedir? Kredilerin yılbaşından önce verileceği açıklandığına göre, 300 bini aşkın başvuru bu süreçte nasıl değerlendirilmiştir? Değerlendirmeler sonucu kredi alma olanağına kavuşan 15 bin esnaf ve KOBİ’nin illere dağılımı nedir?"

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