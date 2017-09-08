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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak'tan 'Varlık Fonu' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Varlık Fonu kapansın, kamu zararı daha da büyümesin. Bugüne kadar sağlanan bir katkı yok, sadece harcama var." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak'tan 'Varlık Fonu' açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınma gerekçesinin, fonun başarısızlığı ve kaynak israfının kanıtı olduğunu belirterek, "Varlık Fonu kapansın, kamu zararı daha da büyümesin." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş ilkelerinden birinin "şeffaflık" olduğunu ancak 6 aydır ortaya somut bir bilginin konulmadığını iddia etti.

Milletin emekleriyle oluşturulan kurumların Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile fona devredildiğini belirten Budak, "Bir gecede milletimizin alın teriyle oluşturduğu kurumlar, 'denetimsiz ikinci hazine' şeklinde oluşturulan Varlık Fonu'na aktarıldı. O günden bu yana ne yapıldığı belli değil. Varlıklara değer katacağı söylenen, büyümeye yüzde 1,5 katkı yapacağı söylenen Türkiye Varlık Fonu, bırakın değer katmayı, ülkenin değerlerini harcıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınma gerekçesinin, fonun başarısızlığı ve kaynak israfının kanıtı olduğunu savunan Budak, şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Bostan'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklamasıyla, başarısızlığı ve israfı itiraf etti. Varlık Fonu kapansın, kamu zararı daha da büyümesin. Bugüne kadar sağlanan bir katkı yok, sadece harcama var. Bunun sorumlusu da tek bir kişi değil, görev yapan tüm yönetim kurulu üyeleridir. Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki fonun kuruluşu baştan sona yanlıştır."

Muhabir: Zehra Aydın

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