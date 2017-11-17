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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 5. Muhtarlar Çalıştayı'na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5. Muhtarlar Çalıştayı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 5. Muhtarlar Çalıştayı'na katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5. Muhtarlar Çalıştayı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ programı, Çorlu'da düzenlenen 5. Muhtarlar Çalıştayı ile başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda, bölge milletvekilleri, belediye başkanları sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Çorlu'da inşa edilecek Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi'nin temel atma törenine katılacak.

Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışı, bir gazetecinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kendisi aleyhine açtığı tazminat davasını anımsatması üzerine, "Önemli bir şey değil arkadaşlar" diyerek yanıtsız bıraktı.

Muhabir: Andaç Hongur,Vedat Yücebaş


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5. Muhtarlar ÇalıştayıCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluPolitika
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