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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla buluşacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla buluşacak

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki toplantının saat 10.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Bilkent Otel'de başlayacağını söyledi.

Gün boyu sürecek toplantıda mevcut durum değerlendirmesinin yanında son siyasi gelişmelerin de ele alınacağını aktaran Torun, "Toplantımızda önümüzdeki yerel seçimle ilgili strateji belgemizin şifrelerini belirleyeceğiz." dedi.

Toplantıda, CHP'li belediyelerin proje çalışmaları da değerlendirilecek.

Muhabir: Barış Gündoğan

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