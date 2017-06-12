CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Görüşlerimiz farklı olabilir ama bu ülkede huzur içinde yaşamalıyız

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile iftarda buluştu.

Bir otelde yaklaşık 1,5 saat süren iftar yemeğine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl, Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, yemeğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihten ve geçmişten konuştuklarını, tarihin derinliklerine indiklerini, demokrasiye olan ihtiyacı vurguladıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Görüşlerimiz farklı olabilir ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasisi gelişmiş bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder." dedi.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ da Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bir araya geldiklerini, referandum sürecini ve referandumdan sonra gerçekleşen gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye davetlerinden dolayı teşekkür etti.