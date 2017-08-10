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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grev yapan işçileri ziyaret etti

DÜZCE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de bir fabrikada grev yapan işçileri ziyaret etti. Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyündeki temaslarının ardından Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Kılıçdaroğlu, Beyköy...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grev yapan işçileri ziyaret etti

DÜZCE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de bir fabrikada grev yapan işçileri ziyaret etti.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyündeki temaslarının ardından Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Kılıçdaroğlu, Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya uğradı.

İnşaat ve metal ürünleri üzerine faaliyet gösteren fabrikada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlayamadıkları gerekçesiyle grev yapan Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerle fabrika önünde bir araya gelen Kılıçdaroğlu, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından hatıra defterine, "Hak, hukuk, adalet diyerek yola çıktık. Emeğin ve emekçinin de adalete ve hakça bir düzene ihtiyacı var. Birlikte çalışıp birlikte üretmek hepimizin ortak amacı olmalı. Emeğe ve emekçiye selam olsun." ifadelerini yazarak imzaladı.

İşçilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

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DüzceCHP Başkanı Kemal KılıçdaroğluIşçi Grevi
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