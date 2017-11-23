CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soçi zirvesinden çıkan karara ilişkin, "Şimdi bizim istediğimiz noktaya geldiler. Suriye'nin sorununu çözmek istiyorlar. Çözülürse son derece mutlu oluruz. Suriye'nin bütünlüğünden, Irak'ın bütünlüğünden yanayız. Türkiye'nin bütün komşularıyla barış içinde yaşamasını isteriz ve bunun için bizim üstümüze ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı'nı ziyaret ederek, taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ihracatı açısından çok önemli bir bölgeyi gezdiğini, çalışanların, üretenlerin burada olduğunu söyledi.

Ziyarette hem sorunları hem de yapılan çalışmaları dinleme imkanı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek ihracatçılar burada, gerçek vergi ödeyenler de burada, Türkiye'nin kalkınmasına büyük ölçüde katkı verenler de burada. Dış ticaret açığımızın azalmasını sağlayanlar, gerçekleştirenler de burada. Rıza Zarraf'ın 'Efendim dış ticaret açığının yüzde 15'ini biz karşıladık' gibi düşünceler burada yok. Burada emek, üretim, vergi, çalışma, istihdam, her şey var. Dolayısıyla burada faaliyet gösteren, çalışan, alın teri döken iş dünyasının ve işçilerin tamamını yürekten kutluyorum. Bir başka önemli nokta burada gerçek anlamda çalışıp vergi ödeyenler var. Yani paralarını vergi cennetlerine götürenler yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin buranın gerçeklerinden ders çıkarmaları gerekiyor."

Bir gazetecinin Soçi zirvesinden çıkan karara ilişkin görüşünü sorması üzerine Kılıçdaroğlu, Suriye'deki sorunların çözülmesini, öteden beri istediklerini dile getirerek, "Biz 2013 yılında, Türkiye'de Uluslararası Suriye Konferansı düzenlenmesini istedik. Rusya'yı çağırın, Amerika'yı çağırın, Avrupa Birliği'ni çağırın, Arap ligini çağırın ve Suriye'nin taraflarını çağırın ve Türkiye bu soruna çözüm bulsun dedik ama ellerinin tersiyle ittiler. Şimdi bizim istediğimiz noktaya geldiler. Suriye'nin sorununu çözmek istiyorlar. Çözülürse son derece mutlu oluruz. Suriye'nin bütünlüğünden, Irak'ın bütünlüğünden yanayız. Türkiye'nin bütün komşularıyla barış içinde yaşamasını isteriz ve bunun için bizim üstümüze ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

- "Milli mesele haline getirmek doğru değil"

"Dün Başbakan Binali Yıldırım, Sarraf davasını ve Amerika'daki gelişmelere işaret ederek, 'Bu Türkiye'nin ilişkilerini küresel ölçekte etkiliyor' dedi. Bir de ekonomi hakkında bankaların üzerinden kriz söylentileri yaratanların sukutu hayale uğrayacağını söyledi. Sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Ne olursa olsun, o dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan bugünden yorum yapmak asla doğru değildir. Sayın Binali Yıldırım'ın da yorum yapması doğru değildir. Orada bir yargılama var. Yani rüşvet veren, yolsuzluk yapan, vergi ödememek için her türlü yola başvuran bir adam yargılanıyor. Dolayısıyla bunu bir Türkiye meselesi haline getirmek, bir milli mesele haline getirmek doğru değil. Yolsuzluk, hırsızlık, dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir ülkesinde milli mesele olarak görülemez."

Bu arada sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu, 22 ve 23. Dönem Malatya, 24. Dönem İstanbul Milletvekili olan Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun Büyükçekmece Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, milletvekilleri ve Mevlüt Aslanoğlu’nun oğlu Erdem Aslanoğlu da eşlik etti.