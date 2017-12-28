CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

TRABZON (AA) - AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve eski Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı Ahmet Uğur Zihni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zihni, Trabzon Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir süredir, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda ülkemiz demokrasisinin yükselmesi amacıyla yapmış olduğumuz sivil inisiyatif çalışması üzerinden bizler hakkında, CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm grup başkan vekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık, hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız." dedi.

Zihni, 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi Süleyman Soylu ve bir grup arkadaşlarıyla İstanbul'da 2 gün üst üste bir araya gelerek nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğini tartıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Neticede ülkemizde milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik. Aldığımız karar çerçevesinde referandum kampanyası süresince illerde birtakım toplantılar yaparak vatandaşlarımızı, 'Demokrasi Buluşmaları' adı altında sivil toplum örgütlerimizi 'Evet' tercihimiz yönünde bilgilendirmek, referandumun içeriğini anlatmak üzere bir program dahilinde arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık."

"Demokrasi Buluşmaları"nda mütevazı ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edildiğini, iddia edildiği gibi anons arabaları, afişler ve bayrakların kullanılmadığını aktaran Zihni, "Yapılan tüm çalışmalar bizlerin, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın ve bu ülkenin demokrasisine sahip çıkmak isteyen yerel siyasi aktörlerin, geçmişte birlikte siyasi faaliyette bulunmuş olduğumuz arkadaşlarımızın kendi inisiyatifleri ve mütevazı imkanları ölçüsündeki katkılarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Zihni, yapılan çalışmanın bağımsızlığına ve sivil inisiyatif karakterinin bozulmamasına özen gösterildiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Süleyman Soylu ise bu toplantılarda bizlere refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır. Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP'nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun izah etmekten kaçındığı ve izah edemediği, Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkilerini ortaya koyan birtakım başlıklar artık sıklıkla gündeme gelmektedir. Kumpas sonrası genel başkan olan Kılıçdaroğlu, artık köşeye sıkışmaya başlamıştır."

- "İftiranın amacı Süleyman Soylu üzerinden terörle mücadeleye darbe vurmaktır"

Kendilerinin değil ama Kılıçdaroğlu-FETÖ arasında bir ilişkinin var olduğunun kamuoyuna yansıyan delillerden olduğunu savunan Zihni, şu görüşlere yer verdi:

"Kaset kumpasında, bu kumpası hazırlayan 120 ByLockçu bulunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte FETÖ inisiyatifiyle genel başkan olduğunun açık delilidir. Meclis araştırma komisyon raporlarında kendi milletvekillerinin konuşmalarına da yansıdığı üzere 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine önce 'Bu bir FETÖ darbesidir.' diyen, ardından dönüş yapıp FETÖ terör örgütü mensupları gibi 'Bu bir kontrollü darbedir.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu ülkede bir daha başbakanlar asılmasın, milli irade güçlensin, vesayet anlayışı son bulsun düşüncesiyle 12 Eylül 2010 referandumundan önce bir araya gelen iyi niyetli siyasetçilere bu şekilde iftira atması, aslında yukarıda belirttiğimiz bu kirli ilişkisini örtbas etmeye yönelik bir FETÖ operasyonudur. 12 Eylül referandumunda Anadolu'nun çeşitli illerinden bir araya gelerek bu demokratik adıma katkı sunmak isteyen, ailesinden, işinden fedakarlık yapan kişilerin yaptığı sivil inisiyatif çalışmasının finansmanının yıllar sonra FETÖ tarafından yapıldığı iftirasının atılmasının amacı bu çalışmada ciddi bir demokratik tavır sergileyen ve katkı sunan Sayın Süleyman Soylu üzerinden terörle mücadeleye darbe vurmaktır."

Zihni, 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ'nün, yerli işbirlikçileriyle "kontrollü darbe" söylemiyle iftira, kumpas, komplo faaliyetlerine devam ettiğini, "Demokrasi Buluşmaları" isimli sivil inisiyatif çalışmalarıyla ilgili iftiraların da bu faaliyetler kapsamında yapıldığını belirtti. Zihni, hukuksuz, ilkesiz, çirkin, asılsız iddialara karşı bu çalışmaya katkı sağlayan diğer arkadaşlarıyla bulundukları illerde ayrı ayrı suç duyurusunda bulunma kararı aldıklarını bildirdi.

"2010 referandumu çalışmalarımızı itibarsızlaştırmak ve bizi bir terör örgütü ile ilintili göstermek maksatlı olarak ortaya konulmuş iftira neticesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tezgahın sözcüleri Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyurusunda bulunuyoruz." diyen Zihni, ardından cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusu dilekçesini teslim etti.