CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir fabrikadan toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları ve sendika üyesi oldukları için çıkarıldıkları iddia edilen işçilere ziyarette bulundu.

Soğuk haddeleme paslanmaz çelik üreticisi fabrikadan çıkarıldıkları öne sürülen işçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, onlarla sohbet etti. Fabrika önünde bekleyen işçilere demlikten çay dolduran Kılıçdaroğlu, işçileri dinledi.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'ndan işçilerin durumuyla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, örgütlenmenin anayasal ve evrensel bir hak olduğunu belirterek, çalışanların bu hakkı ağır bedeller ödeyerek elde ettiğini söyledi.

İşçilerin burada anayasal haklarını kullanarak örgütlenmek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Örgütlenmek aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi anlamına gelir, aynı zamanda birlikte yaşama, mücadele etme, Türkiye'yi büyütme mücadelesi anlamına da gelir. İşçi arkadaşların örgütlenmesi, buna karşı işverenin de işçilerin işine son vermesi bir anayasa ihlalidir, bir hukuk ihlalidir, bir insan hakları ihlalidir." şeklinde konuştu.





- "İşçi daha iyi yaşam standardını yakalamak istiyor"

Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin mücadelesini desteklemek için buraya geldiğini dile getirerek, "Biz işçiyle işverenleri karşıt gruplar olarak hiç görmedik. Tam tersi işçi ve işvereni bir arada, ortak mücadele eden, üreten, Türkiye'yi büyütmek için mücadele eden gruplar olarak gördük ama işverenin şu gerçeği de kabul etmesi lazım. İşçi çalışıyor, alın teri döküyor, işçi örgütlenmek istiyor, işçi daha iyi yaşam standardını yakalamak istiyor. Yani işçi köle olmak istemiyor." ifadesini kullandı.

İşçinin çalışarak, üreterek, alın terinin karşılığını almak istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Örgütlenmeden hiç kimsenin çekinmemesi ve korkmaması lazım. Eğer Türkiye'ye gelip üretim yapmak istiyorsanız Türkiye'de işçilerin örgütlenme özgürlüğü var, herkesin de bunu kabul etmesi lazım. Ayrıca işçiler kendi talep ve beklentilerini elbette sendika aracılığıyla işverene bildirecektir. İşveren sendikayla masaya oturacaktır, işçilerin hakları, beklentileri ve arzuları neyse oturup ortak akılla çözülecektir. Dolayısıyla 'sendikayı yok edeyim, her bir işçiyi tek tek karşıma alayım, eğer bir işçi itiraz ederse onu kapının önüne koyayım' anlayışı 19. yüzyılın, 18. yüzyılın Ortaçağ anlayışıdır. Bizim bu anlayıştan yana tavır takınmamız mümkün değildir. CHP olarak halkın, işçinin, emekçinin partisiyiz. Kim örgütlenme için mücadele ediyorsa biz o mücadeleyi de sonuna kadar destekleyeceğiz."

Serdaroğlu da söz konusu fabrikada sendika olmadığını belirterek, sendikalarına üye olmalar başladıktan sonra 80 kişinin işten çıkarıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra işçilerle fotoğraf çektirdi.