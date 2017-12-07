CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Londra'da

LONDRA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının barışı özleyen herkesi yaraladığını belirterek, "Kudüs'ün ortasına Trump bir bomba koydu. Oraya böyle bir bombanın konulmasını asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz." dedi.

İngiltere temasları kapsamında başkent Londra'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının dün akşam bütün haber kanallarına düştüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kudüs'ün ortasına Trump bir bomba koydu. Derinden yaraladı bu bizi, Ortadoğu'yu ve barışı özleyen herkesi derinden yaraladı. Nasıl olur da böyle bir yere, acının, kanın ve gözyaşının egemen olduğu böyle bir yere gelir bir bombayı koyarsınız." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin, özgürlükleri, bağımsızlıkları ve toprakları uğruna bedel ödediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1960'larda gencecik çocuklarımız gidip Filistin Kurtuluş Örgütü ile birlikte mücadele etti. Mezarlarını orada bıraktığımız çocuklarımızın anıların hala unutmadık ve bir bomba oraya konuldu. Biz, Gazi Mustafa Kemal'in çocukları olarak, onun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlık mücadelesini hep önde tutarak ve bütün bağımsız milletlerden önde tutarak yürürken, Filistinliler de aynı mücadeleyi yaparken, oraya böyle bir bombanın konulmasını asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz.

Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının yanında sonuna kadar duracağız, sonuna kadar destek vereceğiz. Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır. Kendi ülkesinde yaşadığı sorunları başka bir sorunla perdelemeye kalkıyorsa yanılacaktır. Biz Filistin halkının haklı davasının yanında duracağız, yanında olmayı da sürdüreceğiz çünkü bize bu dersi Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Sürekli, daima mazlum halkların yanında olacağız, bedel ödeyen mazlum insanların, halkların yanında olacağız, yanında olmayı da sürdüreceğiz."

- İngiltere ziyareti

Kılıçdaroğlu, İngiltere temaslarında siyasetçi, yatırımcı ve vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.

Amaçlarının daha güzel bir dünyayı hep birlikte inşa etmek olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Sizlerin desteğiyle eğer Türkiye'de bir şeyler yapabilirsek, ne mutlu bize. Biliyorum, Anadolu'dan kopup geldiniz buralara. Ekmek için, aş için geldiniz, eğitim için geldiniz. Kök saldınız burada büyüdünüz. Umuyorum daha da büyüyeceksiniz ama sonuçta hep birlikteyiz. Yüreğimiz vatanımız için atıyor, bayrağımız için atıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Siz burada belki rahat olabilirsiniz ama Türkiye'de yaşayan insanların huzuru yoksa, siz de burada huzursuzsunuz. 'Neden?' diyorsunuz, 'Benim babamın, atamın toprağında yaşayanlar neden huzursuz olsunlar?' Onlar da İngiltere'de yaşayan sizler gibi veya diğer vatandaşlar gibi pekala huzur içinde yaşayabilir, güzel bir gelecek için mücadele edebilirler. Bu umutları biz de siz de ortak yaşayacağız. Umutlarımızı asla ve asla söndürmeyeceğiz."

Milyonlarla beraber yürüdüklerini, milyonlarla aynı amacı taşıdıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, büyük umutları taşıyan Türkiye amacına sahip olduklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Daha güzel bir Türkiye, daha demokratik bir Türkiye, kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye, üniversitelerin bilgi ürettiği bir Türkiye, yargının bağımsız olduğu bir Türkiye, herkesin düşüncesini özgürce dile getirdiği bir Türkiye, Ortadoğu'nun, dünyanın imrendiği bir Türkiye, zengin kültürünü bütün dünyaya tanıtan bir Türkiye. Böyle bir Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadele, salt Türkiye'de bizlerin yaptığı bir mücadele değil, sizler de aynı mücadeleye katkıda bulunmak zorundasınız. O vatan ne kadar benim vatanımsa, o kadar da sizin vatanınızdır. O bayrak ne kadar benim bayrağımsa, o kadar sizin de bayrağınızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne kadar benim atamsa, o kadar sizin de atanızdır. Beraber mücadele ediyoruz."

- "Hepimizin ortak paydası önce demokrasi olmak zorundadır"

Zaman zaman karamsar havanın ülkeyi sardığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman insanlarımızın umutsuzluğa kapıldığını da düşünüyorum. Şundan emin olmanızı isterim; biz haklıyız ve mutlaka kazanacağız. Haklı olduğumuz için kazanacağız." diye konuştu.



"Eğer demokrasiyi kendi ülkemize getirebiliyorsak, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakabiliyorsak, o zaman görevimizi yerine getirmiş olacağız." diyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şunun altını özenle çizmek istiyorum; demokrasi mücadelesinde sağ-sol ayrımı yoktur, Alevi-Sünni ayrımı yoktur, Laz, Kürt, Türk, Abaza, Çerkez ayrımı yoktur, demokrasi mücadelesinde insan olmak vardır, insan olmak. Ayrıştırmak, bölmek, etnik köken üzerinden, inanç üzerinden ayırım yapmak isteyebilirler, yaşam tarzı üzerinden ayrım yapmak isteyebilirler, bu tuzağa düşmeyi asla ve asla düşünmemeliyiz. Bu, tehlikeli bir tuzaktır. Bu, sizler için de hazırlanan bir tuzaktır. Ben Türkiye'de de söylüyorum, şimdi hepinizin önünde de söylüyorum. Bizim ülkemizde muhafazakar vatandaşlarımız olabilir, sağcı vatandaşlarımız, kendisini İslamcı olarak gören vatandaşlarımız olabilir, Atatürkçüler, sosyal demokratlar, sosyalistler olabilir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimizin ortak paydası önce demokrasi olmak zorundadır. Benim gibi düşünmeyen insanın da demokrasi paydasında yanında durmamız gerekir, mücadeleyi beraber vermemiz gerekir. Demokrasi mücadelesi sadece benim değil, demokrasiyi savunan herkesin ortak mücadelesi olmak zorundadır. O nedenle demokrasiden asla ve asla ödün vermemeliyiz."

- 2019 yılında yapılacak seçimler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ne olursa olsun, 2019'da Türkiye'ye demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla getirmenin yolunu açacaklarını, kapısını aralayacaklarını ve ondan sonra oturup hep birlikte konuşacaklarını anlattı.

Anayasa değişikliği halk oylamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bir referandum yaptık. Sonucu hep beraber gördünüz. Mücadele ettik. Referandum mücadelesinde bayrağımızı kullanmadık çünkü demokrasi sadece bizim sorunumuz değil ki hepimizin ortak sorunuydu. Sağcı solcu hiç fark etmez, önce demokrasiyi inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Demokrasi olacak ki tek adam Türkiye'ye egemen olmasın. Hep birlikte 2019'da bu düşüncelerle sandığa gideceğiz. Üç seçim olacak; yerel seçimler, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı. Yerel yönetimlerden yana göreceksiniz, CHP olarak yerel seçimlerde tarih yazacağız. Referandum bu sonucu gösterdi bize. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla birlikte mücadele ederek milletvekilliği seçimleri olacak ve sonra cumhurbaşkanlığı seçimi. İki seçenek var önümüzde; bir demokrasi, iki otokrasi yani tek adam rejimi ya da demokrasi. Şunu açıkça söylüyorum; hangi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun Türkiye'yi tek adama teslim edenler asla ve asla vatansever değillerdir. Demokrasi için bedeller ödedi Türkiye Cumhuriyeti. Gencecik çocuklarımız darağaçlarına gönderildi. Geri adım atacağımızı sanıyorlarsa hiç kimsenin şüphesi olmasın, en ufak bir geri adım atmayacağız, zalimin ve zulmün üzerine inadına inadına yürüyeceğiz. "

(Sürecek)























