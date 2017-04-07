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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevi

İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması konusunda kısa bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye ve dünyanın ortak bir gündeminin oluştuğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak; kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM'nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle yaptığı toplantının verimli ve samimi geçtiğini belirterek, toplantıda kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını belirtti.

Muhabir: Sefa Mutlu

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