CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çıkıp dediler ki 'Biz İstanbul'a ihanet ettik.' Bizim belediye başkanlarımız asla ve asla kendi kentlerine ihanet etmediler, kenti ve kentliyi baş tacı ettiler, yeşili de korudular, hizmeti de yaptılar. Arzu ederlerse onlara belediyecilik dersi de verebiliriz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'de, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine dönmek; bir arada, huzur içinde yaşamak ve siyasette uzlaşmayı egemen kılmak gerektiğini dile getirdi.

Devlette liyakat yok edildiğinde devletin başka yerlere teslim edildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bizim tarihimizde bir ilk gerçekleşti. Nedir o ilk? Devletin kozmik odası, yani şerefi, namusu, bütün sırları, devleti yönetenler tarafından bir terör örgütüne açıldı. Bunun hesabı verildi mi? Verilmedi. 'Beni kandırdılar, aldattılar.' Ne demek kandırdılar, aldattılar? Devleti yöneten kandırılırsa, o zaman vay bu milletin haline. Kendi hatalarını bilecekler. O hataların faturasını millete ödetmesinler, kendilerinin ödemesi lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, her bakan değiştiğinde milli eğitim politikasının değiştiğini kaydederek, 11 ilçeye 11 okul yapma görevinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğunu, ancak bu okulların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi.

Verdikleri bütün sözleri tuttuklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Seçimden önce 'Net asgari ücreti 1500 lira yapacağız.' dedik. 'Bu parayı nereden bulacaksınız?' dediler. Bizim bugün en küçük belediyemizden, Erzurum'un Çat Belediyesinden tutun Tekirdağ, İzmir Büyükşehir'e kadar bütün belediyelerimizde asgari ücret en az net 1500 liradır. Demek ki oluyor, yapabiliyoruz. Soru şu aslında, küçük bir belediye dahi bunu yapıyorsa, bir büyükşehir belediyesi dahi bunu yapıyorsa, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunu nasıl yapamıyor? 2019'da sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Önümüzde iki seçenek var. Bir, tek adam rejimi. İki, demokratik parlamenter sistem. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu var, ben dahil hepimizin sorumluluğu var. Cumhuriyet'i kuranlar, bize güzel bir Türkiye bıraktılar, bedel ödediler, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda. Hayatlarını verdiler, çocukları daha güzel bir ülkede yaşasın diye. Biz demokrasimizi geliştirmek zorundayız, çocuklarımıza güzel bir ülkeyi bırakmak zorundayız. Her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorundayız."





- "Bizim ruhumuzda Kuva-yi Milliye var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hizmeti Türkiye sathına CHP'li belediyelerin yapabildiğini ifade ederek, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri metro yapamadılar. Şu anda bu metro inşaatlarını Bakanlık yapıyor. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyemiz, kendi imkanlarıyla kendi metrosunu yapıyor. Üstelik onların yaptığının üçte bir fiyatına yapıyor. Çıkıp dediler ki 'Biz İstanbul'a ihanet ettik.' Ama Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ve bizim belediye başkanlarımız asla ve asla kendi kentlerine ihanet etmediler, kenti ve kentliyi baş tacı ettiler, yeşili de korudular, hizmeti de yaptılar. Arzu ederlerse onlara belediyecilik dersi de verebiliriz." diye konuştu.

Dünyanın tanıdığı Namık Kemal'in Tekirdağlı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Albayrak'dan görkemli bir Namık Kemal heykeli yapmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin diğer partilere benzemediğini belirterek, "Bizim ruhumuzda insana, vatana, bayrağa sevgi vardır, bizim ruhumuzda Kuva-yi Milliye vardır." dedi.

Program öncesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Japon JIKA kurumu iş birliğiyle yaptığı ileri biyolojik arıtma tesisi inşaatını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, açılış ve temel atma töreninde yer alan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya Tekirdağ'ın yöresel ürünlerinin bulunduğu bir hediye verdi.

Tekirdağ'daki 153 milyon liralık altyapı yatırımının bir kısmının açılışı, bir kısmının da temel atma töreni, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşların katımıyla gerçekleştirildi.

Bu arada program öncesinde, Atatürk Spor Salonu'nun karşısındaki bir binaya asılan "Faşist diktatör arıyorsan aynaya, milletine hizmetkar arıyorsan reise bak" yazılı pankartın, polisler tarafından indirildiği görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ticaret ve Sanayi Odası'nda hemşehri dernek temsileriyle bir araya geldiği toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.