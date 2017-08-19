CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'de tarıma destek yetersiz

YOZGAT (AA) - CHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen Tarım Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından düzenlediği basın toplantısında, tarımın sorunlarını yaşayan kesimlerle bir araya gelerek dinlediklerini söyledi.

Yaşanılan sorunların kendilerine aktarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tarıma bütün ülkeler teşvik verirler. Türkiye'de tarıma destek yetersizdir. Fındık üreticisi, buğday üreticisi gerçekten ciddi sorunlar yaşamaktadır ve bu sorunların aşılması gerekmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gayet açık ve net dile getiriyoruz ve ifade ediyoruz, Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan milli gelirin yüzde 1'i oranında tarıma teşvik verilmesi uygulamasını başlatın. Hükümet başlatmıyor, tarım yeterli desteği alamıyor. Bu nedenle iletilen bütün sorunları parlamentoda dile getirmek bizim görevimizdir ve dile getireceğiz. Yozgat kan kaybeden bir kenttir. Milletvekili sürekli düşüyor, nüfusu sürekli azalıyor. Dolayısıyla bir tarım bölgesi olan Yozgat'ın desteklenmesi gerekiyor. Her türlü desteğin bu bölgeye verilmesi gerekiyor."

Muhabir: Ramazan Kaya,Ömer Ertuğrul