CHP heyeti terör saldırısının yaşandığı yere karanfil bıraktı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve bazı CHP milletvekillerinden oluşan heyet, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanına yürümek istedi.



Saldırının ardından süren olay yeri inceleme çalışması nedeniyle Muallim Naci Caddesi'ni trafiğe kapatan ekiplerin oluşturduğu kontrol noktasından geçişlerine izin verilmeyen heyet, kurulan barikatı zorla geçti.



Bir süre ilerledikten sonra tekrar polis ekiplerince durdurulan gruptan sadece milletvekilleri ve İl Başkanı Canpolat'ın geçişine izin verildi.



"Onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Olay yerine karanfil bırakan heyet adına basın mensuplarına açıklama yapan Cemal Canpolat, yeni yılda onlarca yurttaşın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Son bir yıldır yüzlerce yurttaşın terör olayında hayatını kaybettiğini dile getiren Canpolat, sorumluların istifa etmesi gerektiğini savundu.