CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu:

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben 25 yıl avukatlık yaptım, çok da yargılandım ama hepsinden beraat ettim." dedi.

Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bakırköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin sorusu üzerine Tanrıkulu, TBMM'de bir basın toplantısı düzenlediğini ve o gün daha önce kendisine ulaştırılan bir bilgiyi paylaştığını belirtti.

Tanrıkulu, "Bilgi de şuydu, 31 Ağustos'ta Hakkari merkeze bağlı Tale Köyünde 4 sivilin silahlı insansız hava aracı tarafından bombalandığıydı. Bunlardan birisi ölmüştü, diğer üçü de yaralı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişti. Ben bunların sivil olduğunu, Hakkari merkezde oturduğunu, bu bilgilerin bana muhtar, ölenin kardeşi ve yaralıların da çocukları tarafından getirildiğini ifade ettim." diye konuştu.

Olayda ölen Mehmet Temel'in Hakkari merkezde oturduğunu, kamu binalarında tesisat işleri yaptığını anlatan Tanrıkulu, yaralanan İbrahim Sak'ın geçen yıl defterdarlıktan emekli olduğunu, diğer yaralı Musa Tarhan'ın eski AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmecit Tarhan'ın yakını olduğunu savundu.

- "Siyaseten birbirimizi eleştirebiliriz"

Bu konuda çok fazla eleştirildiğini ve hedef gösterildiğini söyleyen Tanrıkulu, "Siyaseten birbirimizi eleştirebiliriz. Ben hiçbir bakan aleyhine gerçekten de hakaret taşıyan bir iddiada bulunmadım, bir şey söylemedim ama Başbakan Yardımcısının dün benimle ilgili kullandığı sözü burada ifade edersem herkes utanır, bütün Türkiye utanır. Hem siyasette seviyeden bahsedecekler hem de eleştiri yapan bir milletvekilini bu şekilde yerecekler ve hedef gösterecekler. Bunu siyasetin kabul etmesi mümkün değil." diye konuştu.

Sezgin Tanrıkulu, anayasa uyarınca parlamentoda yaptıkları konuşmaların kürsü dokunulmazlığı kapsamında olduğunu ve soruşturulamayacağını ifade ederek, cuma gününe kadar konuşmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın herhangi bir işlem yapmadığını dile getirdi.

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile ilgili açıklamasının ardından hakkında soruşturma başlatıldığını iddia ederek, "Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben 25 yıl avukatlık yaptım, çok da yargılandım ama hepsinden beraat ettim. Hiçbir örgütle de bugüne kadar da bir ilişkim olmadı. Tek örgütüm var Cumhuriyet Halk Partisi ve İnsan Hakları Örgütü. Onun dışında bir örgütüm yok." dedi.

Sezgin Tanrıkulu, çekinmeden gerçeklerin üzerine gideceğini belirterek, "Tabii ki bu devlet terörle mücadele edecektir, altını çizerek söylüyorum ama hukuk kuralları içerisinde, hukuk dışına çıkmadan ve insanların yaşamlarını gözeterek bunu yapmak durumundadır." değerlendirmesini yaptı.