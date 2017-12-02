CHP kongresinde gerginlik

ADIYAMAN (AA) - CHP Adıyaman Merkez İlçe Kongresinde eski başkanlardan H.Y, mevcut başkan Hanifi Çavuş'a fiziksel saldırıda bulundu.

Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen CHP Merkez İlçe Olağan Kongresinde mevcut Başkan Hanifi Çavuş tek liste ile seçime girdi.

Çavuş oyunu kullandıktan sonra yanına gelen eski merkez ilçe başkanlarından H.Y, Çavuş'a saldırdı.

Araya giren polis ve partililer, H.Y'yi salondan uzaklaştırdı.

Yapılan seçimlerde Hanifi Çavuş, üçüncü kez başkanlığa getirildi.

- "Şu anda hiçbir sıkıntı ve sorunumuz yok"

Hanifi Çavuş, AA muhabirine, kongreyi yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eski ilçe başkanlarından H.Y'nin kendilerinden bazı taleplerde bulunduğunu ifade eden Çavuş, şöyle konuştu:

"Bu talep, partinin çıkarlarına ve politikalarına uygun olmayan bir talepti. 'Asker delege' talebi vardı. Biz de asker delege talebini hep reddettik. Biz partiye emeği geçen insanları delege yapmaya devam edeceğiz. Kendi oyumu kullandığım esnada şahsıma yönelik fiziki bir saldırı girişiminde bulundu. Bu anlamda güvenlik kuvvetleri ve arkadaşlar olaya müdahil oldular. Adı geçen şahsı hemen salondan çıkardılar. Çok küçük de olsa bir arbede yaşandı. Şu anda hiçbir sıkıntı ve sorunumuz yok. Şahısla ilgili güvenlik kuvvetleri gerekeni yapacaktır. Ben kongreye katılan herkese teşekkür ederim."

Çavuş, uğradığı fiziksel saldırı dolayısıyla rapor almadığını ancak yarın emniyete giderek H.Y hakkında şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.







