CHP Milletvekili Arık'a bıçaklı saldırı girişimi

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a Kayseri'nin Talas ilçesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Olay sonrası şikayette bulunmak üzere Talas İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden milletvekili Arık, çıkışta yaptığı açıklamada, halk oylaması kapsamında alanlarda çalışmalar yaptıklarını ve bugün de Talas ilçesinde esnaf ziyaretleri esnasında bir saldırıya uğradıklarını söyledi.

Gittikleri her yerde dillerine özen gösterdiklerini, insanların fikirlerine saygı duyduklarını belirten Arı, "Evet diyenin de hayır diyenin de bu vatanın evladı olduğunu, kararlarının başımızın üzerinde yeri olduğunu her gittiğimiz yerde de söylüyoruz. Bu şekilde konuşmaya başlıyoruz ve bunun bir vatan meselesi olduğunu, çocuklarımızın, milletimizin geleceğinin söz konusu olduğunu söylüyoruz." dedi.

Girdikleri bir akvaryum dükkanında iş yeri sahibi tarafından önce hakaretlere maruz kaldıklarını ifade eden Arık, şunları söyledi:

"Her zamanki gibi Talas ilçemizde çalışmalarımıza başladık. İlçe binamızda buluştuk ve Talas ilçe başkanımız ile yönetimdeki arkadaşlarla esnaf ziyaretine başladık. Güle oynaya dükkanlara girip 'hayırlı işler' diledik. Yine bu ziyaretler esnasında gittiğimiz bir akvaryumcu arkadaşımıza 'iyi günler, hayırlı işler' dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanından başlayarak hakaret etmeye başladı. Hakaretlerin bini bin türlü. Ağıza alınmayacak hakaretler, küfürler, sinkaflı konuşmalar yaptı. Yine de sabırlı olmaya çalıştık. Rahatsız etmeyelim diye de iki kadın arkadaşımız ve bir de ilçe başkanımızla beraber dükkana girmiştik. O esnada 'yanlış yapıyorsunuz, dükkanınızdayız, hakaret ediyorsunuz' dedik ama küfür etmeye devam etti ve sonrasında da 'sizi keseceğim' diyerek arkadan büyük bir bıçakla gelip üzerimize yürüdü. Yanımdaki arkadaşlarım araya girmeye çalıştı. Ben onları korumaya çalışıyorum, onlar beni korumaya çalıştı. Yandaki esnafın 'burada olay oluyor' diyerek emniyete haber vermesi üzerine emniyet güçleri geldi."

Toplumun bu kadar gerilmesine gerek olmadığını dile getiren Arık, yılmadan çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Arık, Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a da kendisiyle yakından ilgilendikleri için teşekkür etti.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen İl Emniyet Müdürü Kulular da olayla ilgili bilgi aldı.

Milletvekili Çetin Arık'a saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına esnaf 'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.