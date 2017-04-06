CHP milletvekilinden AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine ziyaret

ELAZIĞ (AA) - CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Beraberinde CHP Elazığ İl Bakanı Zeki Kaplan ile AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Erol'u, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti İl Teşkilatı ve partililer karşıladı.

Erol, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'ın ne kadar medeni ve uygar olduğunu, insanların birbirlerinin düşüncelerine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olarak bugün burada olduklarını söyledi.

Burada iki partinin temsilcilerinin bir araya gelerek ortak nezaketi, hoşgörüyü ve dostluğu konuşulabilmesi, aynı çatı altında kendi partilerinin 16 Nisan'daki halk oylamasına bakış açılarını ifade edebilmelerinin önemli olduğunu belirten Erol, bunu siyasetin "güzelliği" olarak nitelendirdi.

Bu örnek davranışın Türkiye'nin bütün illerine yansımasını dileyen Erol, kavga etmek, gerilim, karşıtlık yerine düşünceleri, fikirleri yarıştırabilmeleri gerektiğini aktardı.

Erol, şöyle devam etti:

"Ortak değerler üzerinde buluşabilsek, ülkemizin sorunlarına ulusal değerler üzerinden bakabilsek. Siyaseti yalnızca karşıtlık ve gerilme değil ülkeye ait bakış açımızda ortak aklın gelişmesi için nezaket, medeniyet, uygarlık içinde yapabilsek. Bugün bu Elazığ'da sanırım ilk örnek olarak yaşanan bir olay. Bunun Türkiye genelinde bir örnek olmasını da diliyorum."

Başbakan Binali Yıldırım'ın Tunceli'ye gelişinde resmi protokolde görev alarak, başbakanı ilin milletvekili olarak karşılayan CHP'deki tek milletvekili olduğunu aktaran Erol, aslında yapılması gerekenin bu olduğunu kaydetti.

Erol, "Keşke benim genel başkanım da bir ile gittiğinde AKP'li milletvekilleri aynı şekilde benim genel başkanımı karşılasa. Ve diğer illerde CHP milletvekilleri yine başbakanı, cumhurbaşkanını karşılayabilse. Bunlar medeni siyasette olması gereken değerlendirmeler diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Erol, MHP, Saadet Partisi ve diğer partileri de ziyaret edeceklerini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Gürgöze de Seçim Koordinasyon Merkezlerini ziyaret eden misafirlerine teşekkür etti.

Halk oylamasında milletin kararı ne olursa olsun, o karar doğrultusunda çalışmalarını bundan sonra devam ettireceklerinin altını çizen Gürgöze, şunları söyledi:

"Gerek bizim gerekse vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesindeki temaslarımızda şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz, Elazığ'da Türkiye'de inşallah çok önemli sayılacak bir sıralama ile 'evet' oyu çıkacağına inanıyoruz. Türkiye genelinde de 'evet' oyunun çıkacağı noktasında da doğrusu bir endişe taşımıyoruz. Ama net bir ifade olarak söylüyorum, AK Parti kadrolarının tamamı milletin iradesine saygılıdır. Milletin iradesi sandıkta hangi yönde tecelli ederse, biz siyasetimizi o doğrultuda yapacağız."

CHP Elazığ İl Başkanı Kaplan da nazik davranışlarından ve karşılamalarından dolayı tüm AK Parti camiasına teşekkürlerini iletti.