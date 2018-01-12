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CHP'den 'OHAL kaldırılsın' çağrısı

CHP Ankara İl Başkanlığı, OHAL uygulamasına karşı 81 ilde düzenlenen ortak basın açıklaması kapsamında "OHAL kaldırılsın" çağrısı yaptı.

CHP'den 'OHAL kaldırılsın' çağrısı

ANKARA (AA) - CHP Ankara İl Başkanlığınca, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına karşı 81 ilde düzenlenen ortak basın açıklaması kapsamında "OHAL kaldırılsın" çağrısı yapıldı.

CHP 81 ilde OHAL açıklaması yapacak

CHP Ankara İl Başkanlığının Kızılay'daki binası önünde basın açıklaması yapan Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Türkiye’nin 18 aydan beri OHAL ile yönetildiğini belirtti.

Keskin, "15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe ilanıdır." iddiasında bulundu.

Sürecin, iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüştüğünü savunan Keskin, yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerin, toplum üzerinde sallanan bir "kılıç" işlevi gördüğünü savundu.

Ankara’da 15 Ocak’ta düzenlenecek "OHAL’de Yeter Forumu" için de çağrı yapan Keskin, şunları kaydetti:

"Toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkileyen, iş dünyasından sivil topluma, emekçilerden yargıya, medyadan eğitime kadar, herkese dokunan OHAL’in bir kez daha uzatılması gündemdeyken, CHP olarak bir çağrı yapıyoruz. 15 Ocak 2018 günü Ankara’da düzenlenecek ‘OHAL Forumu’ ile demokrasiden yana tüm kesimlerin kendilerini ifade edeceği bir buluşmayı sağlayacağız."

Muhabir: Ahmet Furkan Mercan

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