CHP'den polislere çorba ikramı

İZMİR (AA) - CHP Konak ilçe teşkilatı, yeni yıla görev başında giren polislere çorba ikram etti.

Alsancak Cumhuriyet Meydanında ve Kantar Polis Merkezi'nde görevli polislere çorba dağıtan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlayarak "Ülkemizin bu zor döneminde en hassas noktalarda görev yapan, canlarını bedel olarak ödeyen bizim namusumuzu ve çocuklarımızı koruyan güvenlik mensuplarımıza, bugün yalnız olmadıklarını hatırlatmak istedik." dedi.

Herkesin evlerinde eğlenirken polislerin nöbette olduğunu belirten Başak, "Konak İlçe örgütü olarak polislerimizin soğukta nöbet tutmasına içimiz razı olmadı, bu yüzden küçük sıcak bir çorba vererek onların yanında olduğumuzu hatırlatmak adına böyle bir eylem yaptık." diye konuştu.