CHP'den Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde anayasa açıklaması

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri ve üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde Anayasa Değişiklik Teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını birlikte okuyan CHP'liler, vatandaşların gerçekleri bilmesi gerektiğini ifade ederek, anayasanın değil rejimin değiştiğini öne sürdü.

Vekiller açıklamada şunları kaydetti:

"Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan, vekillerimizin sesi, duvarlarda yankılanıyor. Bizi duyun, gerçekleri bilmeniz gerekiyor. Bu mesele parti meselesi değil bu mesele vatan millet meselesi, özgürlük meselesi. Partili cumhurbaşkanlığı adı altında tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar. Irak'ta Saddam, Libya'da Kaddafi, Suriye'de Esad gibi. Başbakanınız, bakanlarınız olmayacak. Milletvekillerinin yetkisi kalmayacak, yargı bir tek adamın maşası olacak. Hiçbir vatandaşın, vatandaş olarak hükmü kalmayacak. Hakkı, hukuku kalmayacak."

"Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Sunnisi ve Alevisi ile bu ülke hepimizin" denilen açıklamada, "Vatanımıza sahip çıkmayacak mıyız? Kanla, gözyaşıyla kazandığımız egemenliğe, Meclisimize sahip çıkmayacak mıyız? Çıkmayacak mısınız? Arkadaşlar bugün sahip çıkmazsak yarın olmayacak. Neden milli egemenliğimizi sorguluyoruz? Neden tüm gücü, yetkiyi bir tek kişiye bağlamaktan söz ediyoruz? Ey cumhurbaşkanı bizden neden egemenliğimizi istiyorsun?" denildi.

Basın açıklamasına CHP milletvekilleri Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Gürsel Tekin, Oğuz Kaan Salıcı, Serdal Kuyucuoğlu, Erdin Bircan, Gülay Yedekçi, Selina Doğan, Gamze Akkuş İlgezdi ve Hilmi Yarayıcı katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, açıklamayla ilgili, "Bu metin Türkiye'nin 81 ilinde milletvekillerimiz tarafından okunacak. Daha sonra il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları üyelerimizle Türkiye'nin hemen hemen her yerinde açacağımız standlarda halkımıza bu metni ulaştıracağız." dedi.