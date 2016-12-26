CHP'den üyelikten çıkarılmalar

BİNGÖL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ahmet Bazancir, Bingöl'de 20 üyenin partiyle ilişiğinin kesildiğini söyledi.

Bazancir, il parti binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bazancir, şöyle devam etti:

"Bütün yurttaşlarla barış ve huzur içerisinde yaşayabileceğimiz bir ülke istiyoruz. Savaş istemiyoruz, şehit istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. İstanbul ve Kayseri’de yapılan saldırılar ve bunlarla beraber Suriye'’de güvenlik güçlerimize yapılan saldırılar sonucunda yaşamını yitiren askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Bazancir, gazetecilerin CHP'de bazı kişilerin üyeliğine son verilmesine ilişkin sorusu üzerine, "Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde CHP'ye oy vermedikleri için çok sayıda üye partiden ihraç edildi. Bingöl'de 20 kişi ihraç edildi. İhraçların en az olduğu illerden bir tanesi de Bingöl." dedi.

Bir süre önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde üyesi bulunduğu halde hiç oy alamadığı sandıklarla ilgili yaptığı çalışma kapsamında 3 bin 631 kişinin üyeliğine son verilmişti.