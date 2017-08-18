CHP'li Kadıgil'e

İSTANBUL (AA) - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Saliha Sera Kadıgil hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Kadıgil hakkında daha önce Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı hatırlatıldı.

Şüphelinin 16 Temmuz 2016 saat 00.08'de "TRT'de okunan metin!!! Gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeki Cumhurbaşkanı" şeklindeki paylaşımının "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu içerdiği gerekçesiyle başka bir dosya üzerinde değerlendirildiği belirtilen iddianamede, Cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif suçunun unsurlarını taşıyan paylaşımın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre düşünce, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği kaydedildi.

İddianamede, Kadıgil'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.