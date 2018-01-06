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CHP'li milletvekilleri Londra'da

- CHP parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

CHP'li milletvekilleri Londra'da

LONDRA (AA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen toplantıda Türk vatandaşlarıyla buluştu.

CHP İngiltere Birliği'nin gerçekleştirdiği kahvaltı ve halkla buluşma toplantısına CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ile CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak katıldı.

CHP'nin Londra'daki çalışma merkezinde yapılan toplantıda İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları, beklentileri, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin stratejileri tartışıldı.

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