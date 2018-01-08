CHP'li üyelerinden,

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li Üyeleri, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasını protesto için toplantıyı terk etti.

İBB Meclisi'nin 2018 yılının ilk toplantısı Saraçhane yerleşkesindeki belediye binasında başladı. Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Selamet'in başkanlık ettiği toplantıda, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması tartışması yaşandı.

Toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı "uzaklaştırma kararını" eleştirdi.

Halkın oyu ile seçilen belediye başkanlarının görevden alınmasının sürdürülebilir olmadığını savunan Gülsever, "Eğer bu insanların herhangi bir hataları, yanlışları varsa, bunların görüşüleceği, tartışılacağı ve karara bağlanacağı yer bağımsız mahkemelerdir. Burada yargılanır, eğer bir suçları varsa cezalandırılırlar." dedi.

İhbarlarla arkadaşlarının görevden alınması anlayışını kabul etmediklerini, seçimle gelenlerin mutlaka geçimle gönderilmesi gerektiğini ifade eden Gülsever, "Bu nedenle bu davranışı bir kez daha burada protesto ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte geçen ay (Ataşehir Belediye Başkanı’nın görevden alınması sürecinde) yaptığımız gibi bir uyarı olsun diye bugünkü meclis toplantısının devamına katılmayarak tavrımızı ortaya koyacağız." diye konuştu.

-“İçişleri Bakanlığı’nın kararı hukukidir”

Gülsever'in konuşmasını bitirmesinden sonra CHP'li üyeler, toplu olarak toplantı salonundan ayrıldı.

Bunun üzerine kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı kararıyla alındığını hatırlatarak, "CHP milletvekillerinin, görevden alınan başkan için "hırsızlık", "rüşvet", "adam kayırma" ve "FETÖ terör örgütü mensubu" suçlamalarında bulunduklarını söyledi.

CHP'lilerin bu yöndeki suçlamalarına Hazinedar'ın da karşıt açıklamalar yaptığını aktaran Başalan, "Ben, burada Hazinedar'ın kendi milletvekillerine yönelik söylediklerini dile getirmekten ar ediyorum. Ama partisinin mensupları hakkında ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştu. Bununla ilgili birçok milletvekili sosyal medya hesaplarında bunları paylaştılar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma kararını 3 sayfada gerekçelendirdiğini dile getiren Başalan, şunları kaydetti:

"Bu açıklamada da görülüyor ki bu işin fitilini ateşleyen CHP milletvekilleridir. CHP'nin teşkilat mensuplarıdır. Hırsızlıkla, yolsuzlukla, rüşvet iddiaları ve üstüne üstlük FETÖ örgütüne mensup olmakla ilgili ilk şikayetleri kendileri yapmışlar. Dolayısıyla bakanlık da bu şikayet ve ihbarları değerlendirerek en sonunda almış olduğu kararı İstanbul Valiliği’ne gönderiyor. Alınan karar hukuki bir karardır. Bu hukuki karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Eğer, CHP grubu bu kararı göz önüne alarak, 'Biz İBB Meclisi'nin toplantılarına katılmayacağız, protesto ediyoruz' diyorsa, bunu, ben halkımızın, kamuoyunun bilgilerine arz ediyorum. İstanbul halkı, CHP'ye muhalefet görevi vermiştir. Bu zamana kadar birçok toplantıda olduğu gibi bugün de muhalefet görevlerini yapmaktan kaçınmaktadırlar."

Konuşmaların ardından meclis toplantısı, AK Partili üyelerin katımıyla kaldığı yerden devam etti. Gündemine getirilen tekliflerin, oylanarak ilgili komisyonlara havale edilmesiyle toplantı sona erdi.