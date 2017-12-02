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"CHP'li yöneticilerin zihniyetini Türkiye hak etmiyor"

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: - "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun belge iddialarına ilişkin) Türkiye ile başkaları arasındaki hiçbir krizde, Türkiye’den yana olmamış bir yönetici zihniyeti bu..." - "Otomatiğe bağlanmış gibi: Birileri Türkiye'ye siyasal saldırı gerçekleştirirse, CHP yöneticilerinin Türkiye'nin safında yer tutmayacağı garanti..." - "Bu yöneticilerin zihniyetini Türkiye hak etmiyor, siyaset hak etmiyor, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız hak etmiyor..."

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belge iddialarına ilişkin, "Türkiye ile başkaları arasındaki hiçbir krizde, Türkiye’den yana olmamış bir yönetici zihniyeti bu..." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun belge iddialarına yönelik, "Otomatiğe bağlanmış gibi: Birileri Türkiye’ye siyasal saldırı gerçekleştirirse, CHP yöneticilerinin Türkiye’nin safında yer tutmayacağı garanti..." ifadesini kullandı.

Sürekli Cumhuriyet'e vurgu yapan CHP yöneticilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan her dış saldırıda, anında saldırganlarla müttefik olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu yöneticilerin zihniyetini Türkiye hak etmiyor, siyaset hak etmiyor, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız hak etmiyor.. Türkiye ile başkaları arasındaki hiçbir krizde, Türkiye’den yana olmamış bir yönetici zihniyeti bu..."

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