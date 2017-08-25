ANKARA (AA) - CHP'nin Adalet Kurultayı'nın Çanakkale Savaşları'nın geçtiği bölgede yapılacağından, katılımcılardan bütün faaliyetlerin şehitlerin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olması istendi.

Kocadere Kamp Alanı'nda yarın başlayacak kurultayın programı ile kurultayda uyulması gereken temel kurallar açıklandı.

Bir kitapçık halinde açıklanan programda, düzenlenecek 70 çalıştayın konuşmacıları ve saatleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

CHP, Adalet Kurultayında uyulmasını istediği başlıca kuralları da 12 maddede topladı.

Adalet Kurultayı'nın Çanakkale Savaşları'nın geçtiği bölgede yapılacağından, katılımcılardan bütün faaliyetlerin şehitlerin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmasının istendiği kurallar şöyle sıralandı:

"Panellerde ve çalıştaylarda sadece önceden belirlenen konuşmacılara söz verilecektir. Katılımcılar, tüm panelleri ve çalıştayları izleyebilecektir. İzleyicilerin katkısı panel ve çalıştayları yönetenlerin belirleyeceği ve duyuracağı kurallara uygun şekilde olabilecektir.

Konuşmacılar, özgürce kendi düşüncelerini açıklayacaktır. Hiçbir konuşmacı dile getirdiği görüşleri nedeniyle sataşmalara maruz kalmamalıdır.

Adalet Kurultayında konuşmaların sınırını genel hukuk ve evrensel düşünce özgürlüğü standartları belirler. Konuşmacılar terörü, şiddeti, suçu övemez, nefret söylemi kullanamaz, ırk, etnisite ya da inanca dayalı ayrımcılık yapamaz. İçeriği açıkça suç teşkil eden konuşmalara oturum yöneticileri tarafından müdahale edilecektir.

Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerini ifade etmek isteyen katılımcılar alanda bulunan Adalet Kutuları'na görüş ve düşüncelerini yazılı olarak bırakabilecek bu görüş ve düşünceler daha sonra kitap haline getirilerek yayınlanacaktır.

Konaklama alanlarının girişinde emniyet görevlilerince bütün katılımcıların güvenlik kontrolü yapılacak ve arama yapılmadan hiç kimsenin alana girmesine izin verilmeyecektir.

Kurultay boyunca güvenliğimizi sağlayan polisimizin, jandarmamızın ve özel güvenlik görevlilerimizin tüm uyarı ve ikazlarına uyulacaktır.

Kamp alanında Atatürk posteri, Türk Bayrağı ile "Adalet" yazılı pankart ve dövizler kullanılacaktır. Hiçbir partinin, kurumun veya grubun bayrak, flama veya dövizinin açılmasına izin verilmeyecektir.

Bu Kurultayın sloganı "Hak, Hukuk, Adalet"tir. Bu slogan dışında hiçbir slogan atılmayacaktır.

Kurultay boyunca çevrenin ve ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasına azami dikkat göstermemiz gerekmektedir.

Kamp alanının bulunduğu bölgenin SİT alanı ve Milli Park olması nedeniyle yanıcı madde içeren materyaller kullanılmaması, ateş yakılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir."