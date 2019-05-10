CIBAFI Global Forum 2019, Cidde'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Global Forum 2019, 12-13 Mayıs'ta Cidde'de gerçekleştirilecek.

CIBAFI Global Forum 2019, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde "İslami Finans ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" başlığı ile yapılacak.

Forumda, "Küresel İslami Bankacılar Araştırmaları 2019"un sonuçları kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca etkinlik kapsamında "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Yatırım İnavosyonu Ödülleri" sahiplerini bulacak.

Merkezi Bahreyn'de bulunan ve 2001 yılında faaliyetine başlayan uluslararası bir kuruluş olan CIBAFI, İslam İşbirliği Teşkilatı ile de yakın çalışma içerisinde yer alıyor.

120'den fazla üyesi olan CIBAFI, İslami finansal kuruluşlar için küresel boyutta bir şemsiye kuruluş olarak hareket ediyor.