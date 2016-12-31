Cıbıltepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır

KARS (AA) - Türkiye'nin kış turizminde önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, yeni yıl için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sarıçam ormanları ve kristal karının yanı sıra bilgisayar donanımlı 4 telesiyej ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de, devam eden kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Toplam 30 kilometrelik pist uzunluğuyla tatilseverlere eşsiz kayak imkanı sunan Cıbıltepe, yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan tatilcilerin de gözdesi oldu. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, merkezdeki otelleri doldurdu.

Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a varan Cıbıltepe'de, yılbaşı dolayısıyla hazırlıklar da tamamlandı.

Cıbıltepe'de, mekanik tesisler ve pistler bölgesinden sorumlu Sarıkamış Dağ A.Ş. Müdürü Ebubekir Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın geçen haftadan itibaren kristal karını kayak severleriyle buluşturduğunu söyledi.

Urhan, kayak merkezindeki bütün mekanik tesislerin faaliyette olduğunu ve sorunsuz şekilde işletildiğini belirterek, "Bütün pistlerimiz eksiksiz şekilde iki kar ezme makinesiyle hazır hale getirildi. Güzel yatırımlarla daha iyi olmasına çaba gösteriyoruz." dedi.

Yılbaşında herkesi kayak merkezine beklediklerini vurgulayan Urhan, "Otel işletmecilerimiz, otellerin doluluk oranlarının geçen seneye nazaran arttığını dile getirdiler. Daha iyi olması için neler yaparız diye birlikte çalışmalarımız var. Kayakseverler, yılbaşında bu güzellikten kendilerini mahrum bırakmasınlar." diye konuştu.

Kayak merkezinde 160 yataklı Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez de kar yağışıyla yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon taleplerinin arttığını söyledi.

Genel olarak hizmet veren otellerde yılbaşında doluluk oranının alınan rezervasyonlarla yüzde 90'a çıktığını anlatan Sönmez, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otellere, bölge illerindeki vatandaşların yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentten talep olduğunu vurguladı.

- Otellerde, eğlence programları düzenlenecek

Sönmez, yılbaşına yönelik özel programlar hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya'nın en iyi karı, en iyi sarıçam ormanları burada. Kayak pistlerimiz son derece sağlıklı, hazır durumda. Yılbaşında çeşitli eğlencelerimiz, tüm otellerde aktiviteler, meşaleli gösterilerimiz, yürüyüşlerimiz olacak. Otellerimizde sanatçılar, folklor gösterileri ve havai fişek gösterilerimiz olacak. Dolulukta son aşamadayız."